«Тампа» обыграла «Монреаль», Кучеров набрал два очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 5:1.

В составе «Лайтнинг» 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский отразил 22 броска из 23.

После этого матча «Тампа» с 41 очком занимает четвертое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 30 очками — на 14-й строчке.