«Монреаль» стал последним участником плей-офф НХЛ

«Монреаль» переиграл «Каролину» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и стал последним участником плей-офф.

За «Канадиенс» выступает российский нападающий Иван Демидов.19-летний россиянин 8 апреля подписал контракт с клубом. В двух матчах он набрал 2 (1+1) очка.

«Монреаль» набрал 91 очко в 82 матчах и занял 8-е место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Стэнли он встретится с «Вашингтоном».