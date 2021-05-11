«Монреаль» стал последним участником плей-офф НХЛ

Стали известны все участники плей-офф НХЛ сезона-2020/21.

Последним клубом, вышедшим в плей-офф, стал «Монреаль», который в матче регулярки в овертайме проиграл на своем льду «Эдмонтону» — 3:4 ОТ. Однако «Канадиенс» гарантировали себе четвертое место в Северном дивизионе, дающие право побороться за Кубок Стэнли.

«Эдмонтон» также вышел в плей-офф, заняв в этом дивизионе второе место. Другими участниками плей-офф от Северного дивизиона стали «Торонто» и «Виннипег».

Восточный дивизион в плей-офф представят «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон» и «Айлендерс».

Западный дивизион: «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».

Центральный: «Каролина», «Флорида», «Тампа Бэй» и «Нэшвилл».

Регулярный сезон НХЛ завершится 19 мая. Старт плей-офф запланирован на выходные.