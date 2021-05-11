Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Монреаль» стал последним участником плей-офф НХЛ

07:44
Определились все участнике плей-офф НХЛ. Фото Twitter
Определились все участнике плей-офф НХЛ. Фото Twitter
Теги:

Стали известны все участники плей-офф НХЛ сезона-2020/21.

Последним клубом, вышедшим в плей-офф, стал «Монреаль», который в матче регулярки в овертайме проиграл на своем льду «Эдмонтону» — 3:4 ОТ. Однако «Канадиенс» гарантировали себе четвертое место в Северном дивизионе, дающие право побороться за Кубок Стэнли.

«Эдмонтон» также вышел в плей-офф, заняв в этом дивизионе второе место. Другими участниками плей-офф от Северного дивизиона стали «Торонто» и «Виннипег».

Восточный дивизион в плей-офф представят «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон» и «Айлендерс».

Западный дивизион: «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».

Центральный: «Каролина», «Флорида», «Тампа Бэй» и «Нэшвилл».

Регулярный сезон НХЛ завершится 19 мая. Старт плей-офф запланирован на выходные.

Читайте также

Маршан — о серии с «Вашингтоном»: «Хара знает все кодовые названия, которые использует «Бостон»
Директор по связям с общественностью «Спартака» Фетисов находится в реанимации после избиения
«Представьте, как я люблю свою семью, если решил уйти из «Спартака». Тедеско — о матче с «Химками»
Запомните «Спартак» Тедеско таким

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд