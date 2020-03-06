«Монреаль» соболезнует в связи со смертью Анри Ришара

«Монреаль» выразил соболезнования в связи со смертью легендарного хоккеиста команды Анри Ришара. Он умер на 85-м году жизни.

«Монреаль» с глубокой скорбью узнал о кончине одной из величайших легенд клуба Анри Ришара, — говорится в Twitter «Канадиенс». — Выражаем соболезнования семье Ришара, мыслями мы с вами.

The Montreal Canadiens are saddened to learn of the passing of one of the organization's greatest legends and ambassadors, Henri Richard, this morning. Our thoughts and sincere condolences go out to the Richard family.https://t.co/8zuCcsd2Fg — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) March 6, 2020

Знаменитый форвард провел всю карьеру в «Монреале». Он выступал за команду с 1955 по 1975 год. Вместе с командой канадец 11 раз выиграл Кубок Стэнли (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973), что является рекордом НХЛ.

Девять раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В 1974 году он получил Билл Мастертон Трофи. Эта награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В 1979 году он был введен в Зал хоккейной славы.

Анри Ришар выступал за «Монреаль» под 16-м номером. Клуб вывел номер из обращения 10 декабря 1975 года.