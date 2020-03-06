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«Монреаль» соболезнует в связи со смертью Анри Ришара

18:58

«Монреаль» выразил соболезнования в связи со смертью легендарного хоккеиста команды Анри Ришара. Он умер на 85-м году жизни.

«Монреаль» с глубокой скорбью узнал о кончине одной из величайших легенд клуба Анри Ришара, — говорится в Twitter «Канадиенс». — Выражаем соболезнования семье Ришара, мыслями мы с вами.

Знаменитый форвард провел всю карьеру в «Монреале». Он выступал за команду с 1955 по 1975 год. Вместе с командой канадец 11 раз выиграл Кубок Стэнли (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973), что является рекордом НХЛ.

Девять раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В 1974 году он получил Билл Мастертон Трофи. Эта награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В 1979 году он был введен в Зал хоккейной славы.

Анри Ришар выступал за «Монреаль» под 16-м номером. Клуб вывел номер из обращения 10 декабря 1975 года.

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