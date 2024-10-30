«Монреаль» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Сиэтл» на выезде разгромил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

«Сиэтл» с 11 очками в 10 матчах занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ. «Монреаль» идет на 13-й строчке «Востока» с 9 очками в 10 играх.