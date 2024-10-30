«Сиэтл» разгромил «Монреаль», Монтор набрал 4 очка

«Сиэтл» на выезде разгромил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

Защитник гостей Брандон Монтор сделал одну результативную передачу и отметился хет-триком. По одной шайбе у «Кракен» забили Оливер Бьоркстранд, Джейми Олексяк, Ээли Толванен, Джейден Шварц и Райкер Эванс.

У хозяев отличились Коул Кофилд и Джош Андерсон.

«Сиэтл» поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 11 очками в 10 матчах. «Монреаль» идет на 13-й строчке «Востока» с 9 очками в 10 играх.