«Монреаль» по буллитам уступил «Сиэтлу», у Романова два очка

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Сиэтлу» со счетом 3:4.

В составе «Канадиенс» 2 (1+1) очка набрал Александр Романов. Победный буллит реализовал Маркус Йоханссон.

После этого матча «Монреаль» с 38 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 42 очками — на 15-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сиэтл» — 3:4 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гурд — 13 (мен.), 9:26 — 0:1. Пеццетта — 5 (Эванс), 14:50 — 1:1. Донато — 13 (Юханссон, Данн), 16:42 — 1:2. Маккэн — 23 (бол., Юханссон, Гики), 35:05 — 1:3. Романов — 3 (Р. Питлик, Питри), 41:04 — 2:3. Сузуки — 14 (Чиаро, Романов), 57:48 — 3:3.

Победный буллит: Юханссон.

Вратари: Монтембо (65:00) — Грубауэр (65:00).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 33 (16+8+5+4) — 35 (9+14+9+3).

Наши: Романов (21.59/3/+2) — -.

13 марта. Монреаль. Centre Bell. 20608 зрителей.