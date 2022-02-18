«Монреаль» в овертайме обыграл «Сент-Луис», прервав серию поражений из 10 матчей
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:2.
В основное время у «Канадиенс» отличились Пол Байрон и Коул Кофилд, у «блюзменов» шайбы на счету Роберта Томаса и Павла Бучневича с передачи Владимира Тарасенко. На третьей минуте овертайма Кофилд оформил дубль и принес своей команде победу.
«Монреаль» прервал серию из 10 поражений: последний раз канадский клуб побеждал 19 января в матче с «Далласом» (3:5).
После этого матча «Монреаль» с 25 очками остался на последнем месте в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 62 очками — на четвертой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Байрон — 1 (Лехконен, Питри), 7:13 — 1:0. Томас — 7 (мен., Бучневич), 18:26 — 1:1. Бучневич — 16 (Тарасенко, Фолк), 58:41 — 1:2. Кофилд — 4 (Уайдмэн, Хоффман), 59:50 — 2:2. Кофилд — 5 (Питри), 62:22 — 3:2.
Вратари: Монтембо (62:22) — Хуссо (62:22).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 30 (11+9+9+1) — 27 (9+4+14+0).
Наши: Романов (20.15/3/0) — Барбашев (14.19/0/0), Бучневич (16.10/2/+2), Костин (5.43/1/0), Тарасенко (18.58/3/-1).
18 февраля. Монреаль. Centre Bell. 500 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
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|70
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|32
|15
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|32
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|21
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|23
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|6
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|40
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|45
|30
|15
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|47
|21
|26
|50
|7
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|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
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|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|50
|23
|27
|55
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|49
|16
|33
|36
|18.02
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|3 : 5
|18.02
|03:00
|
Рейнджерс – Детройт
|2 : 3 Б
|18.02
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 1
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|18.02
|03:00
|
Баффало – Оттава
|1 : 3
|18.02
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|4 : 1
|18.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|- : -
|18.02
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|66
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|66
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|66
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|48
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|33
|
|
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Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
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|17
|1.85
|
|
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|30
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
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|2.09