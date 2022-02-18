«Монреаль» в овертайме обыграл «Сент-Луис», прервав серию поражений из 10 матчей

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:2.

В основное время у «Канадиенс» отличились Пол Байрон и Коул Кофилд, у «блюзменов» шайбы на счету Роберта Томаса и Павла Бучневича с передачи Владимира Тарасенко. На третьей минуте овертайма Кофилд оформил дубль и принес своей команде победу.

«Монреаль» прервал серию из 10 поражений: последний раз канадский клуб побеждал 19 января в матче с «Далласом» (3:5).

После этого матча «Монреаль» с 25 очками остался на последнем месте в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 62 очками — на четвертой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Байрон — 1 (Лехконен, Питри), 7:13 — 1:0. Томас — 7 (мен., Бучневич), 18:26 — 1:1. Бучневич — 16 (Тарасенко, Фолк), 58:41 — 1:2. Кофилд — 4 (Уайдмэн, Хоффман), 59:50 — 2:2. Кофилд — 5 (Питри), 62:22 — 3:2.

Вратари: Монтембо (62:22) — Хуссо (62:22).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 30 (11+9+9+1) — 27 (9+4+14+0).

Наши: Романов (20.15/3/0) — Барбашев (14.19/0/0), Бучневич (16.10/2/+2), Костин (5.43/1/0), Тарасенко (18.58/3/-1).

18 февраля. Монреаль. Centre Bell. 500 зрителей.