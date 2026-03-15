«Монреаль» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев голы забили Коул Кофилд и Ник Сузуки, которому ассистировал российский нападающий Иван Демидов. У гостей дубль сделал Маклин Селебрини.

«Монреаль» с 82 очками занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» (70 очков) располагается на восьмом месте Западной конференции.

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