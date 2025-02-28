«Монреаль» в овертайме обыграл «Сан-Хосе», Георгиев отразил 29 бросков

«Монреаль» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Канадиенс» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер «Шаркс» Александр Георгиев отразил 29 из 33 бросков по своим воротам. Нападающий Клим Костин отметился одной голевой передачей.

«Монреаль» набрал 61 очко в 59 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет последним в Западной конференции — 39 очков в 60 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Зеттерлунд — 16 (Смит, Веннберг), 3:56 — 0:1. Сузуки — 17 (Кофилд, Слафковски), 6:49 — 1:1. Штурм — 6 (Костин, Граф), 12:38 — 1:2. Сузуки — 18 (Хатсон, Штрабл), 19:04 — 2:2. Смит — 9 (Мухамадуллин, Веннберг), 37:21 — 2:3. Ньюхук — 11 (Лайне, Бек), 42:22 — 3:3. Кофилд — 28 (Сузуки, Монтембо), 63:21 — 4:3.

Вратари: Монтембо — Георгиев.

Штраф: 5 — 9.

Броски: 33 (13+6+12+2) — 26 (7+10+7+2).

Наши: — - Костин (7.30/0/0), Мухамадуллин (18.07/2/+2).

28 февраля. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.