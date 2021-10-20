«Монреаль» крупно проиграл «Сан-Хосе»
04:49
«Монреаль» проиграл «Сан-Хосе» (0:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение кряду. «Шаркс» выиграл обе стартовые встречи в сезоне.
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов сыграл 19 с половиной минут, отметился двумя бросками и сделал три силовые приема.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Голы: Дален — 1 (Майер, Бернс), 1:22 — 0:1. Дален — 2 (Кутюр, Майер), 3:36 — 0:2. Карлссон — 1 (Нието, Ферраро), 19:22 — 0:3. Майер — 1 (бол., Кутюр, Карлссон), 23:09 — 0:4. Лабанк — 1 (бол., Карлссон, Эклунд), 54:31 — 0:5.
Вратари: Аллен — Хилл.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 21 (3+11+7) — 25 (12+5+8).
Наши: Романов (19.32/2/-1) — -.
20 октября. Монреаль. Centre Bell.
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