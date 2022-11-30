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Сегодня, 05:31

«Монреаль» дома проиграл «Сан-Хосе». Барабанов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монреаль» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4. «Шаркс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился голевой передачей. Для него это 12-й ассист в этом сезоне.

Александр Барабанов
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НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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3 Каролина 23 12 11 29
4 Питтсбург 23 11 12 26
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6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 24 14 10 33
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4 Детройт 21 11 10 26
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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Бостон – Тампа-Бэй
 3 : 1
30.11 03:00
Монреаль – Сан-Хосе
 0 : 4
30.11 03:00
Питтсбург – Каролина
 2 : 3 ОТ
30.11 03:30
Филадельфия – Айлендерс
- : -
30.11 04:00
Виннипег – Колорадо
 - : -
30.11 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 - : -
30.11 05:00
Калгари – Флорида
 - : -
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Ванкувер – Вашингтон
 - : -
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джейсон Робертсон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

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И Г
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Ванкувер

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