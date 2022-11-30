«Монреаль» дома проиграл «Сан-Хосе». Барабанов сделал голевую передачу

«Монреаль» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4. «Шаркс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился голевой передачей. Для него это 12-й ассист в этом сезоне.