«Монреаль» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступили «Монреалю» — 4:5.

В составе гостей отличились Алексис Лафренье, Уильям Кулле, Мика Зибанежад и Крис Крайдер, Артемий Панарин отметился результативной передачей. У «Канадиенс» шайбы забросили Брендан Галлахер, Кристиан Дворак, Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Патрик Лайне.