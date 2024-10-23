«Рейнджерс» разгромили «Монреаль», у Панарина результативная передача
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Монреаль» со счетом 7:2.
В составе гостей 3 (2+1) очка набрал Филип Хитил, 3 (1+2) очка у Каапо Какко, по голу забили Мика Зибанежад, Джонни Бродзински, Райли Смит и Брэйден Шнайдер, форвард Артемий Панарин сделал результативную передачу, вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 23. У «Канадиенс» дубль оформил Ник Сузуки.
В следующем матче «Рейнджерс» 25 октября сыграют дома с «Флоридой», «Монреаль» 27 октября домавстретится с «Тампой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Рейнджерс» — 2:7 (1:4, 1:1, 0:2)
Голы: Зибанежад — 2 (Фокс, Панарин), 0:54 — 0:1. Бродзински — 1 (Эдстрем, Шнайдер), 2:05 — 0:2. Смит — 2, 6:40 — 0:3. Хытил — 2 (бол., Смит, Какко), 11:05 — 0:4. Сузуки — 1 (Андерсон, Савар), 12:52 — 1:4. Сузуки — 2 (бол., Мэтисон, Дак), 25:35 — 2:4. Шнайдер — 2 (Хытил, Какко), 28:57 — 2:5. Хытил — 3 (бол., Куилль, Кэррик), 55:41 — 2:6. Какко — 1 (Куилль, Манчини), 56:19 — 2:7.
Вратари: Монтембо (Примо, 11:05) — Шестеркин.
Штраф: 25 — 15.
Броски: 23 (11+6+6) — 45 (13+13+19).
Наши: — - Панарин (19.15/5/0).
23 октября. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|4
|Бостон
|6
|3
|3
|7
|5
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|5
|5
|0
|10
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|6
|4
|2
|9
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|6
|2
|4
|4
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|4
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|- : -
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|- : -
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|- : -
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|- : -
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|- : -
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -