«Рейнджерс» разгромили «Монреаль», у Панарина результативная передача

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Монреаль» со счетом 7:2.

В составе гостей 3 (2+1) очка набрал Филип Хитил, 3 (1+2) очка у Каапо Какко, по голу забили Мика Зибанежад, Джонни Бродзински, Райли Смит и Брэйден Шнайдер, форвард Артемий Панарин сделал результативную передачу, вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 23. У «Канадиенс» дубль оформил Ник Сузуки.

В следующем матче «Рейнджерс» 25 октября сыграют дома с «Флоридой», «Монреаль» 27 октября домавстретится с «Тампой».

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«Монреаль» — «Рейнджерс» — 2:7 (1:4, 1:1, 0:2)

Голы: Зибанежад — 2 (Фокс, Панарин), 0:54 — 0:1. Бродзински — 1 (Эдстрем, Шнайдер), 2:05 — 0:2. Смит — 2, 6:40 — 0:3. Хытил — 2 (бол., Смит, Какко), 11:05 — 0:4. Сузуки — 1 (Андерсон, Савар), 12:52 — 1:4. Сузуки — 2 (бол., Мэтисон, Дак), 25:35 — 2:4. Шнайдер — 2 (Хытил, Какко), 28:57 — 2:5. Хытил — 3 (бол., Куилль, Кэррик), 55:41 — 2:6. Какко — 1 (Куилль, Манчини), 56:19 — 2:7.

Вратари: Монтембо (Примо, 11:05) — Шестеркин.

Штраф: 25 — 15.

Броски: 23 (11+6+6) — 45 (13+13+19).

Наши: — - Панарин (19.15/5/0).

23 октября. Монреаль. Centre Bell.