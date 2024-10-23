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Сегодня, 04:57

«Рейнджерс» разгромили «Монреаль», у Панарина результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Монреаль» со счетом 7:2.

В составе гостей 3 (2+1) очка набрал Филип Хитил, 3 (1+2) очка у Каапо Какко, по голу забили Мика Зибанежад, Джонни Бродзински, Райли Смит и Брэйден Шнайдер, форвард Артемий Панарин сделал результативную передачу, вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 23. У «Канадиенс» дубль оформил Ник Сузуки.

В следующем матче «Рейнджерс» 25 октября сыграют дома с «Флоридой», «Монреаль» 27 октября домавстретится с «Тампой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 2:7 (1:4, 1:1, 0:2)

Голы: Зибанежад — 2 (Фокс, Панарин), 0:54 — 0:1. Бродзински — 1 (Эдстрем, Шнайдер), 2:05 — 0:2. Смит — 2, 6:40 — 0:3. Хытил — 2 (бол., Смит, Какко), 11:05 — 0:4. Сузуки — 1 (Андерсон, Савар), 12:52 — 1:4. Сузуки — 2 (бол., Мэтисон, Дак), 25:35 — 2:4. Шнайдер — 2 (Хытил, Какко), 28:57 — 2:5. Хытил — 3 (бол., Куилль, Кэррик), 55:41 — 2:6. Какко — 1 (Куилль, Манчини), 56:19 — 2:7.

Вратари: Монтембо (Примо, 11:05) — Шестеркин.

Штраф: 25 — 15.

Броски: 23 (11+6+6) — 45 (13+13+19).

Наши: — - Панарин (19.15/5/0).

23 октября. Монреаль. Centre Bell.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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1 Рейнджерс 6 5 1 11
2 Нью-Джерси 9 5 4 11
3 Вашингтон 5 4 1 8
4 Айлендерс 5 2 3 6
5 Питтсбург 7 3 4 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 6 1 5 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 8 4 4 9
2 Торонто 6 4 2 8
3 Тампа-Бэй 6 4 2 8
4 Бостон 6 3 3 7
5 Баффало 8 3 5 7
6 Оттава 5 3 2 6
7 Монреаль 7 2 5 5
8 Детройт 5 2 3 4
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 5 5 0 10
2 Миннесота 6 4 2 10
3 Даллас 7 5 2 10
4 Юта 6 4 2 9
5 Сент-Луис 6 4 2 8
6 Чикаго 6 2 4 5
7 Колорадо 6 2 4 4
8 Нэшвилл 5 0 5 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 9
2 Лос-Анджелес 6 3 3 8
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