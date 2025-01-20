«Рейнджерс» в овертайме уступили «Монреалю», у Панарина результативный пас

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступили «Монреалю» на выезде со счетом 4:5.

В составе гостей отличились Алексис Лафренье, Уильям Кулле, Мика Зибанежад и Крис Крайдер, Артемий Панарин отметился результативной передачей. У «Канадиенс» шайбы забросили Брендан Галлахер, Кристиан Дворак, Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Патрик Лайне.

После этого матча «Рейнджерс» с 48 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 50 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Лафренье — 12 (Миллер), 11:17 — 0:1. Галлахер — 11 (Дворак, Андерсон), 13:52 — 1:1. Куилль — 12, 14:38 — 1:2. Дворак — 4 (Галлахер, Ньюхук), 25:07 — 2:2. Зибанежад — 9 (бол., Фокс, Панарин), 30:24 — 2:3. Сузуки — 14, 35:05 — 3:3. Крайдер — 15 (Фокс, Линдгрен), 36:20 — 3:4. Слафковски — 6 (Кофилд, Хатсон), 52:52 — 4:4. Лайне — 12 (Гуле, Эванс), 63:20 — 5:4.

Вратари: Добеш — Куик.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 38 (9+11+16+2) — 27 (5+13+6+3).

Наши: — - Панарин (16.58/3/-1).

20 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.