«Рейнджерс» в овертайме уступили «Монреалю», у Панарина результативный пас
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступили «Монреалю» на выезде со счетом 4:5.
В составе гостей отличились Алексис Лафренье, Уильям Кулле, Мика Зибанежад и Крис Крайдер, Артемий Панарин отметился результативной передачей. У «Канадиенс» шайбы забросили Брендан Галлахер, Кристиан Дворак, Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Патрик Лайне.
После этого матча «Рейнджерс» с 48 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 50 очками — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Рейнджерс» — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Лафренье — 12 (Миллер), 11:17 — 0:1. Галлахер — 11 (Дворак, Андерсон), 13:52 — 1:1. Куилль — 12, 14:38 — 1:2. Дворак — 4 (Галлахер, Ньюхук), 25:07 — 2:2. Зибанежад — 9 (бол., Фокс, Панарин), 30:24 — 2:3. Сузуки — 14, 35:05 — 3:3. Крайдер — 15 (Фокс, Линдгрен), 36:20 — 3:4. Слафковски — 6 (Кофилд, Хатсон), 52:52 — 4:4. Лайне — 12 (Гуле, Эванс), 63:20 — 5:4.
Вратари: Добеш — Куик.
Штраф: 15 — 17.
Броски: 38 (9+11+16+2) — 27 (5+13+6+3).
Наши: — - Панарин (16.58/3/-1).
20 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Рейнджерс
|46
|22
|24
|48
|6
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|46
|24
|22
|52
|5
|Монреаль
|46
|23
|23
|50
|6
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|7
|Детройт
|45
|21
|24
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|47
|20
|27
|43
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|5 : 4 ОТ
|20.01
|04:00
|
Даллас – Детройт
|- : -
|20.01
|21:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|- : -
|20.01
|23:00
|
Колорадо – Миннесота
|- : -