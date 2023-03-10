Три голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Монреаль»
«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Канадиенс» потерпели пятое поражение подряд.
Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» набрали 81 очко и идут на 6-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 15-й строчке — 58 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Рейнджерс» — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гуле — 4 (Гурьянов, Питлик), 0:35 — 1:0. Лафренье — 14 (бол., Фокс, Панарин), 3:16 — 1:1. Белзил — 4 (Гуле, Уайдмэн), 17:02 — 2:1. Труба — 6 (Панарин, Кейн), 20:48 — 2:2. Андерсон — 18 (мен., Тирни), 33:20 — 3:2. Кейн — 17 (бол., Труба, Панарин), 34:31 — 3:3.
Победный буллит: Зибанежад.
Вратари: Монтембо — Шестеркин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (12+6+5+3) — 33 (9+14+7+3).
Наши: Гурьянов (12.53/2/+1) — Панарин (21.12/2/0), Тарасенко (17.43/3/0).
10 марта. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|43
|20
|94
|2
|Нью-Джерси
|64
|42
|22
|90
|3
|Рейнджерс
|64
|36
|28
|81
|4
|Айлендерс
|67
|34
|33
|76
|5
|Питтсбург
|64
|32
|32
|74
|6
|Вашингтон
|66
|31
|35
|69
|7
|Филадельфия
|65
|24
|41
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|63
|49
|14
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|65
|38
|27
|82
|4
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|5
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|6
|Баффало
|64
|32
|32
|68
|7
|Детройт
|64
|29
|35
|67
|8
|Монреаль
|65
|26
|39
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|62
|35
|27
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|28
|36
|61
|7
|Аризона
|64
|22
|42
|54
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|64
|37
|27
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|10.03
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|10.03
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|63
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21