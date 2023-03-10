Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:50

Три голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Монреаль»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артемий Панарин и Мика Зибанежад.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Канадиенс» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 81 очко и идут на 6-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 15-й строчке — 58 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гуле — 4 (Гурьянов, Питлик), 0:35 — 1:0. Лафренье — 14 (бол., Фокс, Панарин), 3:16 — 1:1. Белзил — 4 (Гуле, Уайдмэн), 17:02 — 2:1. Труба — 6 (Панарин, Кейн), 20:48 — 2:2. Андерсон — 18 (мен., Тирни), 33:20 — 3:2. Кейн — 17 (бол., Труба, Панарин), 34:31 — 3:3.

Победный буллит: Зибанежад.

Вратари: Монтембо — Шестеркин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (12+6+5+3) — 33 (9+14+7+3).

Наши: Гурьянов (12.53/2/+1) — Панарин (21.12/2/0), Тарасенко (17.43/3/0).

10 марта. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
2
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

10:4! «Даллас» разгромил «Баффало», Дадонов набрал 2 очка

«Тампа» проиграла «Вегасу». Кучеров набрал 3 очка
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 63 43 20 94
2 Нью-Джерси 64 42 22 90
3 Рейнджерс 64 36 28 81
4 Айлендерс 67 34 33 76
5 Питтсбург 64 32 32 74
6 Вашингтон 66 31 35 69
7 Филадельфия 65 24 41 59
8 Коламбус 64 20 44 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 63 49 14 103
2 Торонто 64 39 25 86
3 Тампа-Бэй 65 38 27 82
4 Флорида 65 32 33 70
5 Оттава 63 32 31 68
6 Баффало 64 32 32 68
7 Детройт 64 29 35 67
8 Монреаль 65 26 39 58
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 65 35 30 83
2 Миннесота 65 37 28 81
3 Колорадо 62 35 27 76
4 Виннипег 65 36 29 75
5 Нэшвилл 61 31 30 69
6 Сент-Луис 64 28 36 61
7 Аризона 64 22 42 54
8 Чикаго 64 22 42 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 65 39 26 84
2 Лос-Анджелес 65 37 28 82
3 Сиэтл 64 37 27 80
4 Эдмонтон 66 36 30 80
5 Калгари 65 29 36 71
6 Ванкувер 64 27 37 59
7 Анахайм 65 21 44 51
8 Сан-Хосе 66 19 47 50
Результаты / календарь
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
10.03 03:00
Питтсбург – Айлендерс
3 : 4 ОТ
10.03 03:00
Монреаль – Рейнджерс
3 : 4 Б
10.03 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 3 : 4 ОТ
10.03 03:00
Баффало – Даллас
 4 : 10
10.03 03:00
Каролина – Филадельфия
 1 : 0
10.03 03:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 2 : 3 Б
10.03 03:30
Бостон – Эдмонтон
 2 : 3
10.03 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 4 : 2
10.03 05:00
Аризона – Нэшвилл
 - : -
10.03 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 - : -
10.03 06:00
Сиэтл – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 124
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 97
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 65 94
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 54
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 63 45
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

64 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 30 1.88
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 20 2.21
Новости
RSS RSS
Все новости