Три голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Монреаль»

«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Канадиенс» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 81 очко и идут на 6-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 15-й строчке — 58 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гуле — 4 (Гурьянов, Питлик), 0:35 — 1:0. Лафренье — 14 (бол., Фокс, Панарин), 3:16 — 1:1. Белзил — 4 (Гуле, Уайдмэн), 17:02 — 2:1. Труба — 6 (Панарин, Кейн), 20:48 — 2:2. Андерсон — 18 (мен., Тирни), 33:20 — 3:2. Кейн — 17 (бол., Труба, Панарин), 34:31 — 3:3.

Победный буллит: Зибанежад.

Вратари: Монтембо — Шестеркин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (12+6+5+3) — 33 (9+14+7+3).

Наши: Гурьянов (12.53/2/+1) — Панарин (21.12/2/0), Тарасенко (17.43/3/0).

10 марта. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.