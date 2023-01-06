«Монреаль» проиграл «Рейнджерс». Кравцов набрал одно очко
«Рейнджерс» на выезде обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» потерпели седьмое поражение подряд.
В составе победителей одной голевой передачей отметился российский нападающий Виталий Кравцов.
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«Монреаль» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Голы: Крайдер — 18 (мен.), 27:43 — 0:1. Шнайдер — 6 (Панарин, Кравцов), 32:28 — 0:2. Хытил — 10 (Линдгрен, Веси), 33:27 — 0:3. Армиа — 1 (Джекай, Эванс), 54:46 — 1:3. Хытил — 11 (п.в., Фокс, Миллер), 58:50 — 1:4.
Вратари: Аллен (58:27 — 58:50) — Галак.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 18 (4+7+7) — 31 (6+12+13).
Наши: Дадонов (14.50/3/-1) — Кравцов (12.35/1/+1), Панарин (18.32/0/+1).
6 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
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11.01
|6.01
|03:00
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Каролина – Нэшвилл
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 6
|6.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|1 : 4
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|1 : 5
|6.01
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|6 : 2
|6.01
|05:00
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Эдмонтон – Айлендерс
|- : -
|6.01
|06:00
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Ванкувер – Колорадо
|- : -
|6.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|6.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
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