Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Рейнджерс» победили «Монреаль», у Панарина результативная передача

05:06
17 октября. Монреаль — Рейнджерс — 1:3. Фото ХК «Рейнджерс»
17 октября. Монреаль — Рейнджерс — 1:3. Фото ХК «Рейнджерс»
Теги:

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Монреаль» со счетом 3:1.

В составе команды из Нью-Йорка форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

«Рейнджерс» после трех матчей набрали 3 очка, «Монреаль» уступил во всех трех играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 29:59 — 0:1. Друэн — 2 (Дворак, Кулак), 49:24 — 1:1. Лафренье — 1 (Зибанежад, Фокс), 49:50 — 1:2. Руни — 1 (п.в.), 59:50 — 1:3.

Вратари: Аллен — Шестеркин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (5+13+14) — 24 (8+9+7).

Наши: Романов (17.24/3/0) — Панарин (22.06/0/0).

17 октября. Монреаль. Centre Bell.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Спартак» и «Динамо» устроили массовую потасовку. С чего все началось
Врач назвал людей с самым сильным иммунитетом к COVID-19
2