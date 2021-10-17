«Рейнджерс» победили «Монреаль», у Панарина результативная передача
05:06
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Монреаль» со счетом 3:1.
В составе команды из Нью-Йорка форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.
«Рейнджерс» после трех матчей набрали 3 очка, «Монреаль» уступил во всех трех играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 29:59 — 0:1. Друэн — 2 (Дворак, Кулак), 49:24 — 1:1. Лафренье — 1 (Зибанежад, Фокс), 49:50 — 1:2. Руни — 1 (п.в.), 59:50 — 1:3.
Вратари: Аллен — Шестеркин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (5+13+14) — 24 (8+9+7).
Наши: Романов (17.24/3/0) — Панарин (22.06/0/0).
17 октября. Монреаль. Centre Bell.
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