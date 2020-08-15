«Монреаль» разгромил «Филадельфию», забросив пять шайб

«Монреаль» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:0.

Дубль на счету Томаша Татара и Йеспери Котканиеми, еще одну шайбу забросил Йоэль Армиа.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 17 августа и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Филадельфия» — «Монреаль» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Татар — 1 (Галлахер, Сузуки), 1:02 — 0:1. Котканиеми — 3 (Друэн, Доми), 12:36 — 0:2. Татар — 2 (бол., Мете, Доми), 21:25 — 0:3. Армиа — 1 (Эванс, Белзил), 37:57 — 0:4. Котканиеми — 4 (бол., Доми, Мете), 50:35 — 0:5.

Вратари: Харт (Эллиотт, 37:57) — Прайс.

Штраф: 26 — 24.

Броски: 30 (6+15+9) — 32 (16+11+5).

Наши: Проворов (23.49/5/0) — -.

14 августа. Торонто. Scotiabank Arena.