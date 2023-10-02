«Монреаль»: расписание матчей и состав команды в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Монреаль Канадиенс»
Город: Монреаль, провинция Квебек (Канада)
Год основания: 1909
Главный тренер: Мартен Сен-Луи
Капитан: Ник Сузуки
Домашняя арена (вместимость): Белл-центр (21 301)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
«Монреаль»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
Канадский клуб вошел в НХЛ с момента ее основания и является самым титулованным в истории лиги. На его счету 24 победы в Кубке Стэнли.
В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Канадиенс» с 68 очками стали последними в Атлантическом дивизионе и заняли 15-е место в Восточной конференции.
«Монреаль»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Монреаль» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: «Канадиенс» сыграют матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» на арене «Эр-Канада-Сентер» в Торонто. Начало — 02.00 по московскому времени. Регулярку монреальцы завершат домашней игрой против «Детройта» в среду,17 апреля (начало — 02.00 мск).
«Монреаль»: календарь матчей в октябре 2023
12 октября. 02.00. «Торонто» — «Монреаль»
15 октября. 02.00. «Монреаль» — «Чикаго»
18 октября. 02.00. «Монреаль» — «Миннесота»
22 октября. 02.00. «Монреаль» — «Вашингтон»
24 октября. 02.00. «Баффало» — «Монреаль»
25 октября. 02.15. «Монреаль» — «Нью-Джерси»
27 октября. 02.00. «Монреаль» — «Коламбус»
29 октября. 02.00. «Монреаль» — «Виннипег»
31 октября. 05.00. «Вегас» — «Монреаль»
Календарь матчей «Монреаля» в сезоне в актуальном виде доступен на странице «Канадиенс» на сайте «СЭ».
Главный тренер «Монреаля»
Мартен Сен-Луи (48 лет) начал тренерскую карьеру зимой 2022-го. В феврале 2022 года канадский специалист сначала возглавил «Монреаль» в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а позже продолжил работу в полноценном статусе. Для известного экс-хоккеиста это первый опыт на тренерской должности.
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«Монреаль Канадиенс»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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