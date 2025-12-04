«Монреаль» провел церемонию в честь Маркова

«Монреаль» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» провел церемонию чествования российского защитника Андрея Маркова. 46-летний россиянин вошел в символическую сборную лучших игроков «Канадиенс» первой четверти XXI века.

На арене показали видео лучших моментов игры Маркова с комментариями хоккеистов, в том числе Александра Овечкина. На льду было установлено число 79, под которым играл россиянин за канадскую команду. Бывший хоккеист вышел на лед вместе с семьей и обратился к болельщикам.

Марков выступал за «Монреаль» с 2000 по 2017 год. Защитник набрал 572 (119+453) очка в 990 матчах. Он дважды становился участником Матча всех звезд НХЛ.