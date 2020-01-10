«Монреаль» проиграл «Эдмонтону», у Ковальчука «-1»
«Монреаль» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Ойлерз» одержали третью победу кряду, продлив неудачную серию «Канадиенс».
Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провел на льду 18 с половиной минут, отметился двумя бросками при показателе полезности «-1».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Голы: Дано — 11 (Татар, Питри), 12:35 — 1:0. Котканиеми — 6 (Лехконен, Кулак), 22:24 — 2:0. Шихан — 5 (Нюгорд, Ларссон), 27:16 — 2:1. Ньюджент-Хопкинс — 10 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 42:16 — 2:2. Чейссон — 6 (Клефбом, Расселл), 49:40 — 2:3. Арчибальд — 4 (п.в., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 59:25 — 2:4.
Вратари: Прайс (58:03 — 59:25) — Смит.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 37 (14+10+13) — 26 (6+10+10).
Наши: Ковальчук (18.36/2/-1) — -.
10 января. Монреаль. Centre Bell.