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«Монреаль» превратил в мем победный гол Андерсона в ворота «Тампы»

09:14
Джош Андерсон празднует победную шайбу в ворота «Тампы». Фото ХК «Монреаль»
Джош Андерсон празднует победную шайбу в ворота «Тампы». Фото ХК «Монреаль»
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«Монреаль» превратил в мем победную шайбу Джоша Андерсона в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ).

После гола Андерсон долго катился на спине по льду. «Канадиенс» опубликовали у себя в Instagram ролик, в котором Андерсон предстает в роли катящегося шара для боулинга, болида «Формулы-1» и других предметов.

«Легенды говорят, что он все еще катится», — подписали видео «Канадиенс».

Счет в серии «Тампа» — «Монреаль» — 3-1. Пятый матч состоится 8 июля, начало — в 3.00 (мск). В случае победы «Тампа» выиграет Кубок Стэнли во второй раз подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора

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