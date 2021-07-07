«Монреаль» превратил в мем победный гол Андерсона в ворота «Тампы»
09:14
«Монреаль» превратил в мем победную шайбу Джоша Андерсона в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ).
После гола Андерсон долго катился на спине по льду. «Канадиенс» опубликовали у себя в Instagram ролик, в котором Андерсон предстает в роли катящегося шара для боулинга, болида «Формулы-1» и других предметов.
«Легенды говорят, что он все еще катится», — подписали видео «Канадиенс».
Счет в серии «Тампа» — «Монреаль» — 3-1. Пятый матч состоится 8 июля, начало — в 3.00 (мск). В случае победы «Тампа» выиграет Кубок Стэнли во второй раз подряд.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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