«Монреаль» прервал неудачную серию, обыграв «Айлендерс»

«Монреаль» переиграл дома «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Канадиенс» прервали свою неудачную серию из 8 поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Айлендерс» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Дано — 7 (Галлахер), 19:59 — 1:0. Галлахер — 11 (Уэбер, Дано), 33:30 — 2:0. Питри — 3 (Сузуки), 42:12 — 3:0. Мэйфилд — 4 (Эберле, Пулок), 42:53 — 3:1. Барзал — 11 (Ледди, Бэйли), 57:31 — 3:2. Уэбер — 9 (п.в., Томпсон), 59:32 — 4:2.

Вратари: Прайс — Грайсс (57:21 — 57:31, 58:36 — 59:32).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 40 (12+13+15) — 23 (7+6+10).

4 декабря. Монреаль. Centre Bell.

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