«Монреаль» повторил уникальное достижение в НХЛ
09:02
«Монреаль» обыграл «Виннипег» во втором раунде со счетом 4-0 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
В первом раунде команда прошла «Торонто» (4-3), уступая по ходу серии со счетом 1-3. Таким образом, «Монреаль» повторил уникальное достижение в истории НХЛ — это третий подобный случай.
Ранее по 7 побед подряд в таких ситуациях одерживали только «Эдмонтон» в 1990 году и «Тампа» в 2011 году.
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