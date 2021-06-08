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«Монреаль» повторил уникальное достижение в НХЛ

09:02
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«Монреаль» обыграл «Виннипег» во втором раунде со счетом 4-0 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

В первом раунде команда прошла «Торонто» (4-3), уступая по ходу серии со счетом 1-3. Таким образом, «Монреаль» повторил уникальное достижение в истории НХЛ — это третий подобный случай.

Ранее по 7 побед подряд в таких ситуациях одерживали только «Эдмонтон» в 1990 году и «Тампа» в 2011 году.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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