«Монреаль» повторил уникальное достижение в НХЛ

«Монреаль» обыграл «Виннипег» во втором раунде со счетом 4-0 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

В первом раунде команда прошла «Торонто» (4-3), уступая по ходу серии со счетом 1-3. Таким образом, «Монреаль» повторил уникальное достижение в истории НХЛ — это третий подобный случай.

Ранее по 7 побед подряд в таких ситуациях одерживали только «Эдмонтон» в 1990 году и «Тампа» в 2011 году.