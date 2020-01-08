«Монреаль» потерпел седьмое поражение подряд, Ковальчук набрал два очка

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Монреаль» — 4:3. «Канадцы» потерпели седьмое поражение кряду.

В составе хозяев дубль оформил Франс Нильсен. На счету нападающего гостей Ильи Ковальчука две результативные передачи, показатель полезности «-1», бросок в створ, 2 силовых приема и блок-шот за 21.22 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Монреаль» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Лехконен — 10 (мен.), 12:48 — 0:1. Сузуки — 8 (бол., Доми, Ковальчук), 26:31 — 0:2. Нильсен — 2 (Смит, Боуи), 32:22 — 1:2. Фаббри — 11 (Бертуцци, Ларкин), 40:51 — 2:2. Мете — 4 (Ковальчук, Сузуки), 46:13 — 2:3. Нильсен — 3 (Грин, Хелм), 51:19 — 3:3. Задина — 5 (Эрне, Филппула), 56:08 — 4:3.

Вратари: Бернье — Линдгрен (57:59).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (12+11+7) — 26 (6+10+10).

Наши: — - Ковальчук (21.22/1/-1).

8 января. Детройт. Little Caesars Arena.