«Монреаль» поместил Перри и Фролика на драфт отказов

«Монреаль» выставил двух хоккеистов команды на драфт отказов, сообщает Sportsnet.

«Канадиенс» решили отправить на уэйвер нападающих Кори Перри и Михаэла Фролика. Канадский клуб подписал контракт с Перри 28 декабря, с Фроликом — 23 декабря.

Перри — обладатель Кубка Стэнли-2007 в составе «Анахайма». В прошлом сезоне 35-летний форвард выступал за «Даллас», провел 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 21 (5+16) очко. В плей-офф на его счету 27 игр и 9 (5+4) очков.

В минувшем сезоне НХЛ Фролик выступал за «Калгари» и «Баффало». В общей сложности он провел 57 матчей и набрал 14 (6+8) очков.