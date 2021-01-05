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«Монреаль» получил разрешение на проведение домашних матчей

07:46
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Власти канадской провинции Квебека разрешили «Монреалю» проведение домашних матчей нового сезона на своей арене, сообщает BBC.

Ранее подобное разрешение получили другие канадские клубы — «Ванкувер», «Калгари» и «Эдмонтон», а «Виннипег», «Оттава» и «Торонто» пока еще ждут решения.

Новый сезон НХЛ стартует 13 января. В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей (вместо привычных 82).

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