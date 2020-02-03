«Монреаль» победил «Коламбус». Гавриков забил, Ковальчук сделал передачу

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Коламбусу» — 3:4. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пьер-Люк Дюбуа, набравший 3 (2+1) очка. На счету Владислава Гаврикова гол, «-2», бросок в створ и 5 блок-шотов за 21.36 на льду.

У Ильи Ковальчука результативная передача, «+1», бросок, 2 силовых приема и блок-шот за 20.53.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Коламбус» — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Голы: Гавриков — 5 (Бьоркстранд, Дюбуа), 12:45 — 0:1. Дюбуа — 16 (Фолиньо, Веренски), 23:31 — 0:2. Татар — 20 (Галлахер, Сузуки), 29:18 — 1:2. Дюбуа — 17, 37:52 — 1:3. Доми — 13 (Чиаро, Казинс), 55:52 — 2:3. Нюквист — 12 (п.в., Джонс), 58:07 — 2:4. Уэбер — 13 (Ковальчук, Татар), 58:59 — 3:4.

Вратари: Прайс (57:56 — 58:07, 58:24 — 58:59, 59:11) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (10+11+9) — 27 (10+9+8).

Наши: Ковальчук (20.53/1/+1) — Гавриков (21.36/1/-2).

2 февраля. Монреаль. Centre Bell.