«Монреаль» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

«Монреаль» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 4 очками в 4 матчах. «Питтсбург» также набрал 4 очка в 4 играх, но идет на пятой строчке, уступая «Канадиенс» и занимающему четвертое место «Торонто» по дополнительным показателям.