«Монреаль» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» крупно обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.

«Питтсбург» с 30 очками в 31 матче занимает 11-е место в Восточной конференции. «Монреаль» — последний (25 очков в в 29 играх).