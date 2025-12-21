«Монреаль» забил «Питтсбургу» четыре безответных гола, Малкин не играл

«Монреаль» победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Юрай Слафковски, Оуэн Бек и Джош Андерсон (дубль).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускал игру из-за травмы нижней части тела.

«Питтсбург» потерпел восьмое поражение подряд. Он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 37 очками после 34 матчей. «Монреаль» идет на четвертом месте (42 очка после 35 игр).

В следующем матче «Питтсбург» вновь сыграет с «Монреалем» — 22 декабря на своем льду.