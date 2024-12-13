9:2! «Питтсбург» разгромил «Монреаль», Раккель и Раст набрали по 4 очка

«Питтсбург» крупно обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.

Брайан Раст оформил хет-трик и сделал голевую передачу, Рикард Раккель набрал 4 (2+2) очка, Сидни Кросби оформил ассистентский хет-трик, а также голами заброшенными шайбами отметились Энтони Бовилье, Ноэль Аккиари, Мэтт Ньето и Крис Летанг.

У «Канадиенс» отличились Ник Сузуки и Йоэль Армиа.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

«Питтсбург» с 30 очками в 31 матче занимает 11-е место в Восточной конференции. «Монреаль» — последний (25 очков в в 29 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Питтсбург» — 2:9 (1:1, 1:2, 0:6)

Голы: Сузуки — 11 (Кофилд), 2:12 — 1:0. Ракелль — 12 (бол., Летанг, Грызлик), 4:18 — 1:1. Раст — 10 (Кросби), 30:03 — 1:2. Раст — 11 (Ракелль, Кросби), 33:27 — 1:3. Армиа — 4 (Хейнеман, Эванс), 34:36 — 2:3. Ракелль — 13 (Раст, Кросби), 44:40 — 2:4. Летанг — 6 (бол., Бантинг, Ракелль), 47:42 — 2:5. Бовилье — 8 (Гласс, О`Коннор), 48:41 — 2:6. Раст — 12, 51:56 — 2:7. Нието — 1 (Грызлик, Лизотт), 54:20 — 2:8. Аччиари — 3, 58:42 — 2:9.

Вратари: Монтембо (Примо, 48:41) — Джерри.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 23 (6+11+6) — 33 (10+9+14).

Наши: — - Малкин (15.32/1/-1).

13 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.