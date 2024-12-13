9:2! «Питтсбург» разгромил «Монреаль», Раккель и Раст набрали по 4 очка
«Питтсбург» крупно обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.
Брайан Раст оформил хет-трик и сделал голевую передачу, Рикард Раккель набрал 4 (2+2) очка, Сидни Кросби оформил ассистентский хет-трик, а также голами заброшенными шайбами отметились Энтони Бовилье, Ноэль Аккиари, Мэтт Ньето и Крис Летанг.
У «Канадиенс» отличились Ник Сузуки и Йоэль Армиа.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.
«Питтсбург» с 30 очками в 31 матче занимает 11-е место в Восточной конференции. «Монреаль» — последний (25 очков в в 29 играх).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Питтсбург» — 2:9 (1:1, 1:2, 0:6)
Голы: Сузуки — 11 (Кофилд), 2:12 — 1:0. Ракелль — 12 (бол., Летанг, Грызлик), 4:18 — 1:1. Раст — 10 (Кросби), 30:03 — 1:2. Раст — 11 (Ракелль, Кросби), 33:27 — 1:3. Армиа — 4 (Хейнеман, Эванс), 34:36 — 2:3. Ракелль — 13 (Раст, Кросби), 44:40 — 2:4. Летанг — 6 (бол., Бантинг, Ракелль), 47:42 — 2:5. Бовилье — 8 (Гласс, О`Коннор), 48:41 — 2:6. Раст — 12, 51:56 — 2:7. Нието — 1 (Грызлик, Лизотт), 54:20 — 2:8. Аччиари — 3, 58:42 — 2:9.
Вратари: Монтембо (Примо, 48:41) — Джерри.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 23 (6+11+6) — 33 (10+9+14).
Наши: — - Малкин (15.32/1/-1).
13 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|2
|Нью-Джерси
|31
|18
|13
|39
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|5
|Филадельфия
|29
|13
|16
|30
|6
|Айлендерс
|30
|11
|19
|29
|7
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|8
|Питтсбург
|30
|12
|18
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|29
|18
|11
|38
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
|26
|14
|12
|30
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|19
|9
|42
|2
|Виннипег
|30
|21
|9
|42
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|27
|10
|17
|24
|13.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|3 : 2
|13.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|3 : 1
|13.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|4 : 1
|13.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|1 : 2 ОТ
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|2 : 9
|13.12
|03:30
|
Айлендерс – Чикаго
|- : -
|13.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|- : -
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|- : -
|13.12
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|13.12
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
|- : -
|13.12
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|05:00
|
Колорадо – Юта
|- : -
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -