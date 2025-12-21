«Монреаль» — «Питтсбург»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Монреаль» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 21 декабря

«Монреаль» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 20 на 21 декабря. Матч пройдет в «Белл-центре» в Монреале (Канада). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

21 декабря, 03:00. Bell Centre (Монреаль) Монреаль Питтсбург

Следить за ключевыми событиями игры «Монреаль» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Монреаль» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Канадиенс» набрали 40 очков в 34 матчах и занимают восьмое место в Восточной конференции. «Пингвинз» с 37 очками в 33 играх располагаются на 12-й строчке «Востока».