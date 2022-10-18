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Сегодня, 04:46

Дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Монреалем»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
18 октября. «Монреаль» — «Питтсбург» (3:2 ОТ).
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

На дубль Евгения Малкина «Канадиенс» ответили точными бросками Ника Сузуки и Коула Кофилда, в овертайме победную шайбу забросил Кирби Дах. Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1». При этом «Питтсбург» вел со счетом 2:0.

В следующем матче «Питтсбург» 21 октября встретится с «Лос-Анджелесом», «Монреаль» в этот же день примет «Аризону».

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Филадельфия 2 2 0 4
3 Каролина 2 2 0 4
4 Рейнджерс 3 2 1 4
5 Айлендерс 2 1 1 2
6 Вашингтон 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Детройт 2 2 0 4
3 Флорида 2 2 0 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 3 1 2 2
7 Монреаль 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 2 2 0 4
2 Нэшвилл 4 2 2 4
3 Сент-Луис 1 1 0 2
4 Виннипег 1 1 0 2
5 Колорадо 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 2 0 2 0
8 Аризона 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Сиэтл 3 1 2 3
4 Эдмонтон 2 1 1 2
5 Анахайм 2 1 1 2
6 Лос-Анджелес 3 1 2 2
7 Ванкувер 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
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Бостон – Флорида
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18.10 02:00
Вашингтон – Ванкувер
 - : -
18.10 02:00
Монреаль – Питтсбург
 - : -
18.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 - : -
18.10 02:00
Торонто – Аризона
 - : -
18.10 02:30
Детройт – Лос-Анджелес
 - : -
18.10 03:00
Миннесота – Колорадо
 - : -
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Даллас – Виннипег
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18.10 05:00
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И О
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 2 6
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 5
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 3 4
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
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