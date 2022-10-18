Дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Монреалем»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

На дубль Евгения Малкина «Канадиенс» ответили точными бросками Ника Сузуки и Коула Кофилда, в овертайме победную шайбу забросил Кирби Дах. Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1». При этом «Питтсбург» вел со счетом 2:0.

В следующем матче «Питтсбург» 21 октября встретится с «Лос-Анджелесом», «Монреаль» в этот же день примет «Аризону».