«Питтсбург» разгромил «Монреаль». У Романова «-2»

«Питтсбург» крупно обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение кряду. «Пингвинз» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провел на льду 20 минут и отметился четырьмя силовыми приемами при показателе полезности «-2».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Питтсбург» — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Голы: Кросби — 1 (Гюнтцель, Раст), 3:36 — 0:1. Хейнен — 5 (бол., Марино, Капанен), 12:39 — 0:2. Гюнтцель — 6 (Раст, Летанг), 19:13 — 0:3. Блюгерс — 4 (Эштон-Риз), 33:49 — 0:4. Макгинн — 4 (Мэтисон, Блюгерс), 36:12 — 0:5. Блюгерс — 5 (Эштон-Риз, Марино), 59:49 — 0:6.

Вратари: Примо (Монтембо, 40:00) — Джерри.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (5+9+9) — 43 (16+16+11).

19 ноября. Монреаль. Centre Bell.