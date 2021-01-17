«Монреаль» перевел Романова в расширенный запас. Клуб экономит деньги

«Монреаль» перевел защитника Александра Романова в список игроков, которые числятся в расширенном запасе (так называемый «такси сквад»), сообщает пресс-служба клуба.

Это сделано с целью экономии денег. Зарплата хоккеиста, который находится в этом списке, не учитывается в потолке зарплат команды.

Напомним, что такие расширенные составы были специально введены в этом сезоне.

21-летний Романов дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. Он провел 2 матча и отметился 1 результативной передачей.