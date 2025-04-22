«Монреаль» перевел первый матч серии с «Вашингтоном» в овертайм, отыгравшись с 0:2

«Монреаль» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде играет с «Вашингтоном».

«Канадиенс» до 50-й минуты уступали со счетом 0:2, но смогли отыграться и перевели встречу в овертайм. Отличились Коул Кофилд и Ник Сузуки.

В составе «Кэпиталз» 2 (1+1) очка набрал Александр Овечкин, еще один гол забил Энтони Бовилье.