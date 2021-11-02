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«Монреаль» перевел Кофилда в АХЛ. У него один ассист в 10 матчах

«Монреаль» перевел Кофилда в АХЛ
03:03
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Форвард «Монреаля» Коул Кофилд переведен в фарм-клуб «Лаваль» из АХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Он играл почти до середины июля и очень быстро вернулся к нам, чтобы готовиться к сезону. Очевидно, он возлагает на себя большие надежды. Я думаю, сделав шаг назад и найдя уверенность, он вернется», — сказал главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм.

20-летний американец в текущем сезоне провел 10 матчей в НХЛ, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-3».

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Сергей Разин все материалы автора
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