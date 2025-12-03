«Монреаль» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Встреча прошла на домашней арене «Монреаля».

У гостей по шайбе забросили Фабиан Зеттерлунд, Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон, Брэйди Ткачук и российский защитник Артем Зуб.

У хозяев голы на счету Юрая Слафковски и Ника Сузуки.

«Сенаторз» с 30 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Канадиенс» с 29 очками — на 12-й строчке «Востока».