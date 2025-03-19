«Монреаль» — «Оттава»: видеообзор матча

«Монреаль» дома победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

«Монреаль» набрал 73 очка в 67 матчах и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке — 77 очков в 67 играх.