«Монреаль» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Монреаль» с 4 очками идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Оттава» опустилась на 10-ю строчку.