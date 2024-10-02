«Оттава» выиграла у «Монреаля» в предсезонном матче

«Оттава» на выезде победила «Монреаль» в предсезонном матче — 4:3.

У гостей забили Майкл Амадио, Адам Годетт, Ридли Грейг и Картер Якемчук. У хозяев отличились Кирби Дах, Оливер Капанен и Джейк Эванс.

«Оттава» проведет следующий предсезонный матч 5 октября против «Детройта», а на следующий день еще раз встретится с «Монреалем».