«Монреаль» дома проиграл «Оттаве»

«Монреаль» проиграл «Оттаве» в домашнем матче предсезонки НХЛ — 1:3.

В составе гостей отличились Шейн Пинто, Дэвид Перрон и Ларс Эллер. За «Монреаль» забил Коул Кофилд.

«Монреаль» и «Оттава» сыграли последний предсезонный матч. «Канадиенс» проведут первую игру в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 9 октября против «Торонто», а «Сенаторз» встретятся с «Тампой» 10 октября.