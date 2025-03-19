«Монреаль» переиграл «Оттаву»

«Монреаль» победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Сенаторз» забили Дрейк Батерсон, Майкл Амадио и Тревис Хэмоник. Шайбы у «Канадиенс» забросили Кристиан Дворак, Лэйн Хатсон, Джош Андерсон, Ник Сузуки, Джош Андерсон и Брендан Галлахер.

«Монреаль» набрал 73 очка в 67 матчах и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке — 77 очков в 67 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Оттава» — 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)

Голы: Дворак — 8 (Галлахер, Савар), 2:07 — 1:0. Батерсон — 19 (Козенс), 16:42 — 1:1. Амадио — 10 (Хэмоник, Жиру), 32:38 — 1:2. Хатсон — 5 (Эванс), 43:38 — 2:2. Хэмоник — 1 (Перрон, Клевен), 46:13 — 2:3. Андерсон — 10 (Каррье, Дворак), 50:22 — 3:3. Сузуки — 21 (бол., Галлахер, Ньюхук), 55:23 — 4:3. Андерсон — 11 (п.в., Дворак, Эванс), 58:16 — 5:3. Галлахер — 16 (п.в., Дворак), 59:01 — 6:3.

Вратари: Монтембо — Улльмарк (57:42 — 58:16, 58:33 — 59:01).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (9+8+16) — 25 (11+9+5).

Наши: — - Зуб (19.21/0/0).

19 марта. Монреаль. Centre Bell.