«Монреаль» переиграл «Оттаву»
«Монреаль» победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
У «Сенаторз» забили Дрейк Батерсон, Майкл Амадио и Тревис Хэмоник. Шайбы у «Канадиенс» забросили Кристиан Дворак, Лэйн Хатсон, Джош Андерсон, Ник Сузуки, Джош Андерсон и Брендан Галлахер.
«Монреаль» набрал 73 очка в 67 матчах и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке — 77 очков в 67 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Оттава» — 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)
Голы: Дворак — 8 (Галлахер, Савар), 2:07 — 1:0. Батерсон — 19 (Козенс), 16:42 — 1:1. Амадио — 10 (Хэмоник, Жиру), 32:38 — 1:2. Хатсон — 5 (Эванс), 43:38 — 2:2. Хэмоник — 1 (Перрон, Клевен), 46:13 — 2:3. Андерсон — 10 (Каррье, Дворак), 50:22 — 3:3. Сузуки — 21 (бол., Галлахер, Ньюхук), 55:23 — 4:3. Андерсон — 11 (п.в., Дворак, Эванс), 58:16 — 5:3. Галлахер — 16 (п.в., Дворак), 59:01 — 6:3.
Вратари: Монтембо — Улльмарк (57:42 — 58:16, 58:33 — 59:01).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (9+8+16) — 25 (11+9+5).
Наши: — - Зуб (19.21/0/0).
19 марта. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -