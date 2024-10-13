«Монреаль» победил «Оттаву», Зуб не набрал очков

«Монреаль» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Американский нападающий «Канадиенс» Коул Кофилд оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Эмиль Хейнеман и Алекс Ньюхук. Единственный гол «Сенаторз» на счету Тима Штюцле.

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб сыграл в стартовой патерке, но результативными действиями за 18 минут на льду не отметился.

«Монреаль» с 4 очками идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Оттава» опустилась на 10-ю строчку.