«Монреаль» разгромил «Оттаву», у Романова «+2»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 5:1.

Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «+2?, у защитника Сенаторз» Никиты Зайцева «-1».

После этого матча «Монреаль» с 43 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Оттава» с 49 очками — на 14-й строчке.