«Оттава» выиграла у «Монреаля». Зайцев набрал одно очко
«Оттава» на выезде выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Сенаторз» одержали четвертую победу подряд.
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился одной голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Оттава» — 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)
Голы: Жиру — 20 (Зайцев, Шабо), 2:57 — 0:1. Штюцле — 21 (Джозеф, Ткачак), 3:49 — 0:2. Дак — 11 (бол., Сузуки, Хоффман), 13:20 — 1:2. Дебринкэт — 17 (бол., Штюцле, Шабо), 36:23 — 1:3. Хоффман — 9 (бол., Мэтисон), 39:55 — 2:3. Арве-Пинар — 4 (Сузуки, Андерсон), 51:02 — 3:3. Штюцле — 22 (бол., Шабо, Батерсон), 52:14 — 3:4. Арве-Пинар — 5 (Андерсон, Савар), 54:16 — 4:4. Ткачак — 20 (Штюцле, Джозеф), 58:42 — 4:5.
Вратари: Аллен (58:48) — Форсберг.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (4+15+13) — 29 (11+12+6).
Наши: Дадонов (18.34/0/-1) — Зайцев (21.57/1/+2).
1 февраля. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
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|Каролина
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|32
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|Рейнджерс
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|53
|27
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|5
|Питтсбург
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|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
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|27
|55
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|Филадельфия
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|21
|30
|51
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|Коламбус
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|Атлантический дивизион
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|В
|П
|О
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|Бостон
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|38
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|81
|2
|Торонто
|51
|31
|20
|70
|3
|Тампа-Бэй
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|32
|16
|65
|4
|Баффало
|49
|26
|23
|56
|5
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|24
|28
|54
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
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|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|1.02
|03:00
|
Каролина – Лос-Анджелес
|5 : 4 ОТ
|1.02
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|1.02
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|49
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|32
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|24
|2.26