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Сегодня, 05:43

«Оттава» выиграла у «Монреаля». Зайцев набрал одно очко

«Оттава» выиграла у «Монреаля» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оттава» на выезде выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Сенаторз» одержали четвертую победу подряд.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился одной голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Оттава» — 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

Голы: Жиру — 20 (Зайцев, Шабо), 2:57 — 0:1. Штюцле — 21 (Джозеф, Ткачак), 3:49 — 0:2. Дак — 11 (бол., Сузуки, Хоффман), 13:20 — 1:2. Дебринкэт — 17 (бол., Штюцле, Шабо), 36:23 — 1:3. Хоффман — 9 (бол., Мэтисон), 39:55 — 2:3. Арве-Пинар — 4 (Сузуки, Андерсон), 51:02 — 3:3. Штюцле — 22 (бол., Шабо, Батерсон), 52:14 — 3:4. Арве-Пинар — 5 (Андерсон, Савар), 54:16 — 4:4. Ткачак — 20 (Штюцле, Джозеф), 58:42 — 4:5.

Вратари: Аллен (58:48) — Форсберг.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (4+15+13) — 29 (11+12+6).

Наши: Дадонов (18.34/0/-1) — Зайцев (21.57/1/+2).

1 февраля. Монреаль. Centre Bell.

Никита Зайцев
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Оттава Сенаторз
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