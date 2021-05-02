Результативные передачи Зуба и Дадонова не спали «Оттаву» от поражения в матче с «Монреалем»
04:42
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в овертайме «Монреалю» со счетом 2:3.
В составе «Сенаторз» Артем Зуб и Евгений Дадонов отметились результативными передачами.
После этого матча «Монреаль» с 55 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 43 очками — на шестой строчке.
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