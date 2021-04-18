Шайбы Зуба и Зайцева помогли «Оттаве» победить «Монреаль»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 4:0.

Дубль оформил Дрейк Батерсон, еще по шайбе забросили Артем Зуб и Никита Зайцев.

После этого матча «Оттава» с 34 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 47 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Оттава» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Зуб — 3 (Батерсон, Штютцле), 3:03 — 0:1. Батерсон — 14 (Ткачак, Норрис), 33:12 — 0:2. Батерсон — 15 (бол., Ткачак, Норрис), 55:26 — 0:3. Зайцев — 2 (п.в., Пинто), 55:45 — 0:4.

Вратари: Прайс (55:39 — 55:45) — Мюррей.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 23 (3+11+9) — 15 (5+5+5).

Наши: Романов (15.19/0/0) — Дадонов (13.22/4/0), Зайцев (25.19/1/+1), Зуб (20.28/1/+2).

17 апреля. Монреаль. Centre Bell.